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Общество13 марта 2021 15:49

В Кирове начали чистить от снега дороги рядом со школами и детсадами

Мэрия составила список из 100 учреждений, где необходимо провести работы
Маргарита Акагиева
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Работы по вывозу снега проводятся преимущественно в ночное время. Фото: admkirov.ru

Кировские подрядчики бросили силы на вывоз снега от школ и детсадов. По сообщению горадминистрации, сейчас составлен список из ста образовательных учреждений, вблизи которых стоит провести работы.

Точный перечень адресов не уточняется. Однако, по данным мэрии, вечером пятницы, 12 марта, снег должны были убрать с перекрестка улиц Розы Люксембург и Володарского, рядом с которым находится школа №10.

Задача подрядчика - расчистить так называемые «треугольники видимости», чтобы водители могли вовремя увидеть переходящих дорогу учеников. От завалов расчищается участок протяженностью в двадцать метров в районе перекрестка.

Напомним, работы по вывозу снега проводятся преимущественно ночью, когда движение транспорта по улицам не такое интенсивное. На поставленную задачу подрядчикам отвели две недели.