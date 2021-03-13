Кировчанин сел в тюрьму на семь лет за кражу брендовых вещей

Мужчина не смог устоять перед модными вещичками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове строго осудили мужчину за кражу одежды из бутика. Модник (вятский, но не тот!) умудрился нахватать брендовой одежды почти на сто тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Первомайского района.

Инцидент произошел в один из мартовских дней 2020 года. Некий кировчанин, ну очень хотевший выделиться в модных и дорогих вещах, но не имевший возможности их купить, решил пойти на преступление. Из разных магазинов известных брендов мужчина похватал вещей на 80 тысяч рублей. Щеголял в них, правда, недолго - его быстро поймали.

Суд признал мужчину виновным в трех эпизодах кражи. К этому прибавили еще и предыдущую судимость - «за корыстные преступления против собственности». Украл что-то еще, в общем. В целом приговор вышел довольно суровым: семь лет и семь месяцев колонии строгого режима.