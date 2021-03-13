В Ленинском районе пройдет вакцинация домашних животных от бешенства

Акция в Ленинском районе пройдет с 31 марта по 5 апреля. Фото: admkirov.ru

В Кирове пройдет акция по вакцинации домашних животных от бешенства. Напомним, ранее мы писали о таком мероприятии, запланированном в Первомайском районе. На сей раз прививать будут питомцев кировчан, живущих в населенных пунктах Ленинского района. Вакцинировать зверьков будут бесплатно с 31 марта по 5 апреля.

Кировчанам напоминают, что бешенство - смертельно опасное и остропротекающее вирусное заболевание. Оно представляет угрозу для жизни как животных, так и самого человека.

Горадминистрация напоминает, что вакцинация животных от бешенства необходима, даже если вы не выпускаете питомца на улицу. Для инфицирования достаточно, чтобы вирус попал в организм зверька через слизистые или кожу. А весьма много опасных бактерий человек может принести с улицы и сам - на одежде или подошвах обуви.

График вакцинации животных вы можете посмотреть здесь.