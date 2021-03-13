Статистика по COVID-19 в Кировской области: в инфекционных стационарах находятся менее двух тысяч пациентов

Количество пациентов, госпитализированных в инфекционные стационары, уменьшилось до 1926. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 13 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 104 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровел 361 человек. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе увеличилось до 307 (+1).

На стационарном лечении сейчас находятся 1926 жителей области, у 1609 из них выявлен диагноз «коронавирус», у 1491 человека болезнь осложняется пневмонией. Еще у 361 пациента диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 110 пациентов, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2708 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3421 исследование на COVID-19. Обследование на КТ прошли 290 кировчан.