Погода в Кировской области на 13 и 14 марта: тучи, снег и сильный ветер

На выходных кировчан ожидает снежная и ветреная погода. Фото: Олег УКЛАДОВ

Холода в нашем регионе идут на спад. Относительно. По крайней мере, в ближайшие два дня. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на предстоящие выходные дни с помощью сервиса gismeteo.ru.

В субботу, 13 марта, утро встретит кировчан температурой в -11 градусов и затянутым тучами небом. В течение дня обещает потеплеть до -8 градусов, а вот солнца ждать не стоит. Осадков в течение дня не предвидится, однако ветер грозит быть сильным - синоптики прогнозируют порывы до 12 м/с.

В воскресенье, 14 марта, будет все так же пасмурно. Термометры утром покажут -10 градусов, к ночи же эта отметка повысится до -5 градусов. В полдень возможны небольшие осадки, которые перерастут в сильный, но кратковременный снегопад к 15 часам. Ветер вновь обещает быть сильным - до 11 м/с.