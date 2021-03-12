В Кирове продают очередное помещение кафе «СПК»

Здание продается только с действующим долгосрочным арендатором. Фото: avito.ru

На популярном интернет сайте объявлений появился лот о продаже помещения, в котором находится популярное кафе «СПК Восток». Здание расположено по адресу улица Свободы, 11 в Первомайском районе Кирова.

В объявлении сказано, что помещение продается только с действующим долгосрочным арендатором, договор с которым заключен на десять лет. Продавец уверяет, что это хорошая инвестиция для пассивного дохода.

- Доходность 8,5% годовых, потенциал сдать в аренду 400 метров подвала, тогда вырастает до 10,3%, - говорится в объявлении.

Собственник планирует выручить за помещение 42 миллиона рублей. Напомним, что в декабре 2020 года на продажу также были выставлены два помещения сети «СПК».