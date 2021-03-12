Для благоустройства сквера Трудовой Славы в Кирове выбрали подрядчика

Власти Кирова определились с подрядчиком для благоустройства сквера Трудовой Славы. Фото: admkirov.ru.

Власти Кирова определились с подрядчиком, который проведет работы по благоустройству сквера Трудовой Славы. Контракт на более чем 47,8 млн рублей заключили с ижевской строительной организацией ООО «Энергоремонт». Об этом сообщили в администрации города.

Отметим, что работы должны завершится до 1 августа 2021 года. Планируется, что в сквере появятся новые скамейки и урны, обустроят ливневую канализацию, а также установят более 60 светильников.

Для удобства кировчан пешеходные дорожки вымостят тактильной плиткой. При проектировании макета учитывали пожелания и рекомендации представителей общества инвалидов. В связи с этим для малобильных граждан предусмотрели беспрепятственные заезды.

Напомним, в этом году жители Кирова сами смогут выбрать парки, скверы, набережные, которые в первую очередь необходимо благоустроить в 2022 году. Всероссийское голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года на единой платформе. В нем может принять участие любой желающий с 14 лет.