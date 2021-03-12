«ЗАВОДной Омутнинск»: реализация проекта под угрозой?

На проект ««ЗАВОДной Омутнинск» было выделено 70 млн рублей. Фото: kirovreg.ru

Еще один проект, ставший победителями во всероссийском конкурсе «Создание комфортной городской среды», может не воплотиться в жизнь. Речь идет о «ЗАВОДном Омутнинске», на который было выделено 70 миллионов рублей. Изначально планировалось, что до 2021 года в городе появится парк искусств, сквер, лодочная станция с территорией шезлонгов, газоны и лавочки. Однако из-за несостоявшихся торгов сроки были сдвинуты на более позднюю дату, сообщили в КСП.

Казалось бы, что в текущем году дела должны наладиться, а проект реализовываться. Ведь в июле 2020 года между администрацией Омутнинска и ООО «НИПИ строительства и реконструкции» был заключен контракт на выполнение проектных и изыскательных работ на сумму 7,8 миллиона рублей. Однако в ходе проверочных мероприятий прокуратура обнаружила, что подрядчик затягивает сроки.

- По данному факту прокурор внес руководителю организации представление, а также возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Известно, что после вмешательства прокуратуры подрядчик все же решил выполнить работы. В настоящее время проектная документация готова в полном объеме.

Напомним, что проект в Советске также не смогли завершить в срок. По состоянию на 1 января 2021 года выполнено только 60,3% от общего объема, а освоение выделенных средств составляет лишь 26 миллионов рублей. Подробнее здесь.