Полиция просит кировчан помочь в розыске подозреваемого

В Кирове разыскивается мужчина подозреваемый в тяжком преступлении. Фото: мвд.рф.

В Кирове полицейские разыскивают Зонова Юрия Олеговича, 1984 года рождения, подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщили в региональном линейном отделе МВД России на транспорте.

Сообщается, что мужчина может передвигаться на автомобиле марки «Фольксваген поло» серого цвета с государственным номером: В 184 РО 43 регион.

Подозреваемый выглядит примерно на 30-35 лет. Он среднего роста и худощавым телосложения. У мужчины темные волосы и глаза.

Сотрудники полиции Кирова на транспорте просят всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины сообщить по телефонам: 8(8332) 60-11-90, 8(919) 524-95-95, 8 (8332) 60-23-94.