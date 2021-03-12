К середине октября в Вахрушах построят дом для переселенцев из аварийного жилья

На данный момент подрядчик закончил монтаж фундамента и устройство стен цокольного этажа. Фото: kirovreg.ru

В 2021 году в Вахрушах из аварийного жилья переселят 76 человек, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В настоящее время в поселке Вахруши продолжается строительство пятиэтажного дома по улице Ленина, 2к, которое стартовало в октябре 2020 года. Работы ведутся согласно утвержденному плану. На данный момент подрядчик закончил монтаж фундамента и устройство стен цокольного этажа. Срок завершения всех работ - 15 октября 2021 года.

Строительство пятиэтажного жилого дома по адресу ул. Ленина, д. 2к в поселке Вахруши началось в октябре 2020 года. Фото: kirovreg.ru

Напомним, что в текущем году в регионе планируют построить семь жилых домов для переселенцев из аварийного жилья. Кроме того, планируется приобрести еще 70 квартир.

- В 2021 году на данные мероприятия планируется направить средства Фонда в размере 893 млн рублей, - сообщили в правительстве.