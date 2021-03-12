В Кировской области с 1 апреля для некоторых семей изменится размер детских пособий

С 1 апреля размер пособий на детей для некоторых семей станет больше. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 1 апреля 2021 года будет действовать новый трехступенчатый алгоритм определения размера денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Сумма пособия может составить 50, 75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Кировской области.

Стандартной останется выплата в 50% от МРОТ. Если же ежемесячные доходы семьи в пересчете на каждого члена ниже прожиточного минимума, то размер пособия составит 75%. В случае, если и эта сумма не сможет вывести семью с малолетними детьми из числа нуждающихся, у них будет возможность получить пособие в размере 100% от МРОТ.

В Кировской области выплата в размере 50% величины прожиточного минимума на детей на 2021 год составит 5 530 рублей. Соответственно, 75% – это 8 295 рублей, 100% – 11060 рублей.

Для получения повышенного пособия, жители могут обратиться с заявлением как в органы соцзащиты населения и МФЦ, так и подать его через портал госуслуг. Если семья являлась получателями выплаты на 01.01.2021, перерасчет будет произведен в автоматическом режиме.