Кировчан просят помочь в поисках мужчины, пропавшего без вести зимой

Если вам известно о местонахождении этого человека, сообщите об этом в полицию. Фото: 43.мвд.рф

В Кирове разыскивают пропавшего без вести 49-летнего кировчанина. В последний раз Дмитрия Жукова видели 19 января 2021 года. Мужчина ушел от дома №54 по улице Блюхера, и с тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает областное УМВД. Дмитрию Николаевичу на вид 50 лет, рост 182 см, полного телосложения, у него короткие седые волосы, карие глаза, носит усы. Из особых примет - шрам в виде полумесяца у большого пальца левой ладони. На момент пропажи мужчина был одет в вязаную шапку с голубыми и зелеными полосами, темно-синюю куртку без капюшона, темно-коричневые брюки и черные ботинки.

Полиция просит кировчан помочь в поисках пропавшего. Если вам известны обстоятельства исчезновения мужчины или его местонахождение, просьба сообщить об этом по телефонам: (8332) 519-620, 519-447, 8-999-361-70-90, либо 02.