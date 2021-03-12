Лоб в лоб: в ДТП на трассе в Верхошижемском районе пострадал один человек

Основной удар пришелся на пассажирскую сторону Volvo. Фото: vk.com/gibdd43

В лобовом столкновении в Верхошижемском районе пострадал один человек. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В четверг утром, 11 марта, на 61-ом км автодороги Киров - Советск - Яранск произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительной информации, 41-летний водитель Skoda Fabia врезался во встречный автомобиль Volvo под управлением 58-летнего водителя.

- В результате происшествия водитель автомобиля Skoda получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация ему не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кирове 14 марта проведут «сплошные поверки» автомобилистов. Подробнее здесь.