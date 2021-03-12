В Кирове 14 марта проведут «сплошные поверки» автомобилистов

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Фото: vk.com/gibdd43

В Госавтоинпекции рассказали, где пройдут «сплошные проверки» автомобилистов в Кирове. В выходные дни рейды запланированы в Ленинском районе города. В воскресенье, 14 марта, автомобилистов проверят на состояние алкогольного опьянения. Главная цель мероприятия - выявить водителей, которые сели за руль пьяными.

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.