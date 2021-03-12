Реальные доходы населения Кировской области в 2020 году снизились на 3%

В Приволжском федеральном округе наша область по уровню среднедушевых денежных доходов по-прежнему занимает 9 место. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2020 году денежные доходы населения Кировской области сложились в сумме 361,8 млрд рублей, а в расчете на душу населения - 23 тысячи 884 рубля в среднем за месяц. Данный показатель по сравнению с 2019 годом увеличился на 1,2%. Основной источник доходов - трудовая деятельность и различные социальные выплаты.

Структура денежных доходов. Фото: kirovstat.gks.ru

А вот картина с реальными доходами населения обстоит куда печальнее. По данным Кировстата, данный показатель по отношению к 2019 году зафиксирован на отметке 97,0%, а значит снизился на 3%.

Что касается расходов, то в минувшем году они составили 336 млрд рублей:

- потребительские расходы - 78,8%;

- обязательные платежи и взносы - 13,3%;

- сбережения во вкладах и ценных бумагах - 2,2%;

- покупка недвижимости - 2,2%;

- другие расходы - 3,5%.