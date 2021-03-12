Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Киров
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Киров
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1912 марта 2021 10:03

Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявлены 106 новых случаев заражения

В инфекционных госпиталях на лечении находятся 2016 пациентов
Виктор КарповВиктор Карпов
КомментироватьОставить комментарий

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2908 исследований на COVID-19.

Фото: ИВАНОВА Диана

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 12 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 106 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 430 человек. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе увеличилось до 305.

На стационарном лечении сейчас находятся 2016 жителей области, у 1663 из них выявлен диагноз «коронавирус», у 1549 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 353 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 115 пациентов, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2707 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2908 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 312 кировчанин.