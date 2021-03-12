В начале марта в Кировской области на 6% увеличилось число заболевших ОРВИ

В Кировской области растет число заболевших ОРВИ.
Фото: Андрей АБРАМОВ
За первую неделю весны в Кировской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 5,8%. По официальным данным болеет 7954 человека. Это ниже эпидемического порога по региону на 33,4%. В Кирове эпидпорог также ниже критической отметки на 19%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве сообщили, что больше всего заразившихся -14,1 % это дети старше 14 лет. Следом по заболеваемости идут дети до 2 лет - 12% и 3-6 лет - 11,4%.
Отметим что у взрослых показатель снизился на 1,7%. Случаев заражения гриппом не выявлено.
По результатам мониторинга, проводимого сотрудниками Роспотребнадзора, на территории региона циркулируют преимущественно риновирусы и короновирусы.
Большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям, направленным на сдерживание новой инфекции СOVID-19.
В связи с этим гражданам рекомендуется:
• избегать контактов с людьми, у которых имеются признаки простудных заболеваний;
• при контакте с больным человеком и в местах массового скопления людей надевать маску;
• соблюдать респираторный этикет: во время кашля или чихания прикрывать нос и рот салфеткой;
• часто и тщательно мыть руки;
• использовать средства для рук на спиртовой основе, если мыло и вода недоступны;
• регулярно проветривать помещение;
• не допускать переохлаждения;
• вести здоровый образ жизни (полноценный сон, свежий воздух, активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами);
• соблюдать гигиену в доме.