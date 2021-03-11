Главой города Котельнича избран Сергей Вдовкин

Срок инаугурации Гордума определит в ближайшее время. Фото: vk.com/vkotle

В четверг, 11 марта, состоялось заседание Котельничской городской думы по избранию главы города. На пост градоначальника претендовали два кандидата Сергей Вдовкин и Олег Исмаилов, которые ранее были одобрены конкурсной комиссией.

Большинством голосов на должность главы города избран Сергей Вдовкин. Среди ключевых задач им были названы вопрос газификации заречной части города и реконструкция школ, сообщили в группе «Типичный Котельнич».

Известно, что срок инаугурации Гордума определит в ближайшее время.

Напомним, что январе 2021 года бывший глава города Котельнича Андрей Лыков объявил об отставке. Причиной такого решения мог стать бюджет города, а также проблемы с вывозом ТКО.