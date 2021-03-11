Администрация Кирова планирует соединить два микрорайона

Управление градостроительства и архитектуры администрации Кирова подготовит план территории для размещения дороги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове планируют построить новую дорогу, которая соединит два микрорайона города. Соответствующее распоряжение по планировке территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры опубликовано на сайте городской мэрии.

Речь идет о строительстве общегородской магистрали от пересечения улиц Ивана Попова и Слободы Столбики в микрорайоне «Чистые пруды» до пересечения Южного обхода с Индустриальной улицей в микрорайоне «Радужный».

Управление градостроительства и архитектуры администрации Кирова подготовит план территории для размещения дороги, а также утвердит техническое задание на выполнение инженерно-геодезических испытаний.

Ранее «Комсомолка» писала, что Кирову предоставили субсидию в размере 536 миллионов рублей на строительство капитальных объектов до 2023 года. Подробнее здесь.