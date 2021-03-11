В малых реках Кирова превышено содержание металлов и нефтепродуктов

В Кировских реках нашли повышенное содержание нефтепродуктов. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Специалисты «Областного природоохранного центра» провели мониторинг состояния малых рек города Кирова. Они изучили концентрацию загрязняющих воду веществ в реках Хлыновка, Мостовица, Люльченка и Плоская. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Кировской области.

Выяснилось, что исследования проводились на содержание металлов (кадмий, свинец, марганец, цинк, медь, железо), нефтепродуктов, нитратов, а также органических веществ и ионов аммония.

В результате полученных данных выяснилось, что вода реки Люльченки характеризуется как чистая и умеренно-загрязненная. Исключение составили лишь пробы, взятые на перекрестках улиц Солнечная – Производственная и Московская – Ердякова. Здесь вода оказалась наиболее загрязненной.

Так, в донных отложениях рек Люльченки и Хлыновки, в районе перекрестка улиц Хлыновской и Ленина, и реки Мостовицы, в районе переулка Котовского, содержание металлов находится на уровне 1-5 фоновых значений. Концентрации нефтепродуктов у Люльченки превышают фоновые значения до 10, а у Хлыновки и Мостовицы до 70 раз.

Качество водной среды реки Плоской варьируется от чистой до умеренно-загрязненной.

Подводя итог, можно сказать, что общее состояние малых рек города Киров находится в приемлемом состоянии. Мониторинг состояния рек необходимо проводить для привлечения средств федерального бюджета на расчистку малых рек от загрязненных донных отложений.