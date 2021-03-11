В Кировской области рост цен на бензин не сбавил оборотов

АИ-92 подорожал на 0,8%. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировстате подготовили очередной отчет об изменении потребительских цен на нефтепродукты в Кировской области в феврале 2021 года. За прошедший месяц стоимость топлива выросла в среднем на 0,9%.

Согласно опубликованным данным, цены выросли в следующих категориях:

- газомоторное топливо подорожало на 9,3%;

- дизель на 0,7%;

- АИ-98 на 1,6%;

- АИ-95 на 0,6%;

- АИ-92 на 0,8%.

Добавим, что в январе текущего года рост цен также был зафиксирован практически во всех сегментах топлива. Цены на нефтепродукты выросли в среднем на 1,3%. Не изменилась только стоимость газомоторного топлива. Ощутимое подорожание коснулось АИ-92 - 1,6%

Сейчас самую популярную марку бензина АИ-92 на заправках в Кирове можно приобрести за 45 рублей 77 копеек.