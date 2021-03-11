Житель Зуевского района отправится в колонию на 9 лет за убийство

В ходе распития спиртных напитков мужчина ломом нанес несколько ударов по голове своему собеседнику. Фото : .sledcom.ru.

В поселке Чепецкий Зуевского района 15 июня 2020 года 60-летний мужчина убил 41- летнего сына своей сожительницы. Инцидент произошел в одной из квартир жилого дома на улице Коммуны. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

В ходе расследования выяснилось, что двое мужчин распивали спиртные напитки. После чего между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый взял лом и несколько раз ударил по голове своего собеседника. От полученных травм тот скончался на месте.

Сотрудники СК собрали достаточное количество доказательств и возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Свою вину он признал. В результате суд признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строго режима. Приговор уже вступил в силу.