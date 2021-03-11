Реабилитационный центр «Свобода Киров» закрыли по требованию прокуратуры

Прокуратура Первомайского района города Кирова провела проверку законности деятельности реабилитационного центра ООО «Свобода Киров». Фото: epp.genproc.gov.ru

Первомайский районный суд по требованию прокуратуры приостановил деятельность реабилитационного центра ООО «Свобода Киров». Решение принято из-за многочисленных нарушений законодательства, сообщили пресс-службе надзорного ведомства.

Внимание сотрудников прокуратуры реабилитационный центр, находящийся в частном доме по улице Космонавтов в поселке Сидоровка, привлек после поступившей в ведомство информации. Так, на территории учреждения один из работников, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств, совершил противоправные действия в отношении двух несовершеннолетних. Сейчас по данным фактам следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела.

- Руководитель реабилитационного центра ООО «Свобода Киров» и его заместитель ранее также попадали в поле зрения правоохранительных органов, привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в учреждении обнаружены множественные нарушения противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, ненадлежащим образом проводился осмотр и обследование состояния здоровья вновь поступающих в центр. Помимо этого, выявлены нарушения при организации питания.