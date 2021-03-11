Бывшего работника администрации Кирово-Чепецка обвиняют в получении взятки в 130 тысяч рублей

Чиновник горадминистрации Кирово-Чепецка получил взятку в размере 130 тысяч рублей. Фото: sledcom.ru.

В городе Кирово-Чепецк сотрудник местной администрации в 2020 году неоднократно брал взятки. В ходе расследования выяснилось, что чиновник незаконным путем получил от юридического лица 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Выяснилось, что госслужащий брал деньги за то, что не составлял протоколы об административном правонарушении взяткодателя. А также помогал ему избежать наказания по другим эпизодам. Сотрудники СУ СК по Кирово-Чепецку возбудили в отношении бывшего чиновника уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие)).

В настоящее время представители ведомства проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчине предъявлено обвинение. Расследование продолжается.