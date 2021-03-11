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Происшествия11 марта 2021 11:16

В Лузе водитель кроссовера сбил 53-летнюю женщину

Авария произошла утром напротив дома №33
Виктор КарповВиктор Карпов
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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

В Лузском районе под колесами кроссовера пострадал пешеход. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.

В среду, 10 марта, напротив дома №33 в городе Луза произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля Hyundai Creta сбил 53-летнюю женщину.

- В результате происшествия женщина-пешеход получила травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализацией ей не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло одно ДТП, в котором один человек получил травмы.

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