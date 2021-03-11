Кировчане успешно выступили на соревнованиях по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Ученики детско-юношеской спортивной школы «Дымка» показали на соревнованиях хорошие результаты. Фото: vk.com/youthsport43

Восьмого марта в городе Санкт-Петербурге завершились соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок Заслуженного тренера России А.Н. Мишина». Спортивный комплекс «Юбилейный» собрал более 500 спортсменов из восьми регионов нашей страны.

На турнире выступали фигуристы с третьего юношеского по первый спортивный разряды. Событие было приурочено к к 80-летию Заслуженного тренера России Алексея Николаевича Мишина.

Ученики детско-юношеской спортивной школы «Дымка» показали на соревнованиях хорошие результаты. Фигуристка София Поскребышева, которая готовилась к соревнованиям под руководством тренеров Ольги Геннадьевны Маковеевой и Лидии Михайловны Комаровских, завоевала золотую медаль. Ученик этих же наставников Андрей Некрасов стал бронзовым призером. А воспитанники Татьяны Борисовны Кротовой Алина Злобина и Степан Чучкалов заняли второе место.