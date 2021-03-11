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Коронавирус Covid-1911 марта 2021 10:28

Статистика по COVID-19 в Кировской области: 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ

В тяжелом состоянии находятся 115 пациентов
Виктор КарповВиктор Карпов
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На стационарном лечении сейчас находятся 2007 жителей области.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 11 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 105 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 333 человека. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе увеличилось до 304.

На стационарном лечении сейчас находятся 2007 жителей области, у 1668 из них выявлен диагноз «коронавирус», у 1556 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 339 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 115 пациентов, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2768 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2736 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 253 кировчанина.