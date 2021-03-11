В Кирове 11 марта в трех района города отключат холодную воду

В Кирове жители трех районов 11 марта останутся без холодной воды. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители сразу трех районов Кирова 11 марта останутся без холодной воды. Причиной временных неудобств стали плановые работы на городских сетях водоснабжения. Об этом сообщили в МУП Водоканале.

Как рассказали в муниципальном предприятии, из-за аномальных морозов, которые установились в начале марта, может произойти обледенение труб. В связи с этим, коммунальщикам приходится их подогревать, чтобы не допустить крупных аварий.

Во время проведения работ для кировчан будет организован подвоз воды. Подача будет прекращена по следующим адресам:

с. Бахта с 00:00 до 17:00:

- ул. Мелиораторов 1-я;

- ул. Мелиораторов 2-я.

Октябрьский район с 10:00 до 18:00:

- ул. Северная Набережная, д. № 1, 3;

- ул. Свердлова, д. № 4/5;

- ул. МОПРа, д. № 100;

- ул. Шинников, д. № 29.

Ленинский район с 10:00 до 18:00:

- ул. Рудницкого, д. № 21, 25;

- ул. Приозерная, д. № 17.

Нововятский район с 10:00 до 17:00:

- ул. Свободы, д. № 14, 15, 16, 17, 18.

мкр. Лянгасово с 10:00 до 17:00:

- ул. Восточная, д. № 23а.