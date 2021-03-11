В Кирово-Чепецке предприятие задолжало своим работникам полмиллиона рублей

Задолженность перед работниками погасили только после вмешательства прокуратуры. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирово-Чепецке предприятие оставило своих сотрудников без зарплаты. Сумма задолженности превысила полмиллиона рублей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Речь идет о работниках ООО «БПА», которое занимается монтажом промышленных машин и соответствующего оборудования. В ходе проверки организации выяснилось, что руководство фирмы не выплатило зарплату за январь 11 своим сотрудникам. Общая сумма долга перед чепчанами составила 585 тысяч рублей.

Директору фирмы внесли представление. Попутно на руководителя фирмы завели дела об административном правонарушении, а материалы направили в региональный отдел Государственной инспекции труда. После этого руководитель организации все-таки выплатил своим сотрудникам причитающиеся им деньги.