В Кирове открыта вакансия на должность председателя Первомайского районного суда

Полномочия уже бывшего председателя Первомайского районного суда Алексея Жижина были прекращены с 24 февраля.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Квалификационная коллегия судей Кировской области объявила об открытии ряда вакансий. В частности, ищут претендентов на должности судей Арбитражного и областного суда , а также председателя Первомайского районного суда.
Соискатели могут подать заявление и необходимые документы с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00 часов, в пятницу с 08.00 до 15.45 часов по адресу: г. Киров, ул. Московская, 70, кабинет 801.
Последний день приема документов на должности судей Арбитражного и областного суда - 19 марта, а на место председателя - 26 марта.
Напомним, что с 24 февраля по письменному заявлению в связи с уходом в отставку прекращены полномочия председателя Первомайского районного суда Алексея Жижина.