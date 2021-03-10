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В Кирове открыта вакансия на должность председателя Первомайского районного суда

Заявление можно подать до 26 марта
Виктор КарповВиктор Карпов
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Полномочия уже бывшего председателя Первомайского районного суда Алексея Жижина были прекращены с 24 февраля.

Полномочия уже бывшего председателя Первомайского районного суда Алексея Жижина были прекращены с 24 февраля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квалификационная коллегия судей Кировской области объявила об открытии ряда вакансий. В частности, ищут претендентов на должности судей Арбитражного и областного суда , а также председателя Первомайского районного суда.

Соискатели могут подать заявление и необходимые документы с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00 часов, в пятницу с 08.00 до 15.45 часов по адресу: г. Киров, ул. Московская, 70, кабинет 801.

Последний день приема документов на должности судей Арбитражного и областного суда - 19 марта, а на место председателя - 26 марта.

Напомним, что с 24 февраля по письменному заявлению в связи с уходом в отставку прекращены полномочия председателя Первомайского районного суда Алексея Жижина.