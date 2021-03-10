Музей истории Хлынова открывает выставку работ художников Махневых

Фото: предоставлено Музеем истории Хлынова

Музею истории Хлынова в текущем году исполняется пять лет. Юбилейный год планируется открыть выставкой работ династии художников Махневых «Дела семейные». Посетители музея смогут увидеть одежду, игрушки, графику, дерево и гобелены.

Открытие выставки состоится в 18.00 15 марта в мастерской Музея истории Хлынова по улице Герцена, д.15. Вход на открытие выставки - свободный.

Отметим, что музей работает каждый день с 09.00 до 17.00. Стоимость билета на выставку - 50 рублей.