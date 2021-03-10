Домом на Ключевой, где жильцы замерзают несколько лет, заинтересовался СК

Двухэтажный деревянный дом признан аварийным. Фото: vk.com/onfkirov

Сотрудники Следственного комитета заинтересовались ситуацией с замерзающими жителями дома №16 по улице Ключевой в городе Кирове, сообщили в ОНФ.

В настоящее время следователи опросили некоторых жителей, а также зафиксировали температуру в помещениях. Сейчас сотрудникам СК РФ по Кировской области предстоит выяснить, почему в квартирах холодно, и кто в этом виноват.

Напомним, что проблемы с отоплением начались в 2006 году после случившегося в доме пожара. Отремонтированное здание сдали, но забыли уложить утеплитель. За помощью жильцы обращались в УК, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Кроме того, часть людей, живущих в муниципальных квартирах, жаловались в администрацию города. В 2019 году от властей пришел ответ, что проблема связана с температурой теплоносителя, который поставляет ресурсоснабжающая компания. Подробнее здесь.