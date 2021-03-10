В Кирове здание бывшего учебного комбината преобразуют в школу на 300 мест

В Кирове здание бывшего учебного комбината преобразуют в школу. Фото: admkirov.ru.

В Кирове на улице Пролетарской, 11а идет реконструкция здания бывшего учебного комбината в общеобразовательную школу. Это стало возможным благодаря реализации государственной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях». Об этом сообщили в администрации города.

В настоящее время идет подготовка территории к основному строительству. Работы выполняет подрядная организация ООО «СтройТек». С ней уже заключен контракт на сумму 317,5 млн рублей. Из них 15 млн рублей выделили из городского бюджета. Как стало известно, школа будет трехэтажной в форме буквы «П». В ней одновременно смогут учиться 300 школьников за одну смену.

Добавим, что по словам мэра города Елены Ковалевой, школа будет возведена под ключ до конца 2021 года. Это позволит разгрузить другие учебные заведения в центре Кирова.