В Кировской области с 5 по 8 марта сотрудники ГИБДД задержали 27 нетрезвых водителей

В Кировской области сотрудники ГИБДД за мартовские праздники пресекли 1149 нарушений ПДД. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области в предпраздничные и праздничные дни сотрудники ГИБДД усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения. Благодаря своевременным действиям автоинспекторов в период с 5 по 8 марта удалось пресечь 1149 нарушений ПДД. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Отметим, что за это время задержали 27 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. В их число вошли и те, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Кроме того, удалось выявить и остановить 21 водителя, которые либо не имели либо были лишены водительских прав.

Госавтоинспекция напоминает жителям Кировской области: недопустимо управлять транспортными средствами в состоянии опьянения. В случае обнаружения таких водителей можно сообщить в полицию по телефону: 02 или 8(8332) 588-888.