Киров получил 536 миллионов рублей на строительство капитальных объектов

Деньги планируют направить на строительство трех улиц в микрорайоне Урванцево. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Кирову предоставили субсидию в размере 536 миллионов рублей на строительство капитальных объектов до 2023 года. В настоящее время региональный Минстрой и власти областного центра заключили соответствующее соглашение, сообщили в правительстве Кировской области.

Деньги планируют направить на строительство трех улиц в микрорайоне Урванцево, а также на реконструкцию улицы Рудницкого в микрорайоне Южный-3 и строительство улицы в жилом комплексе «Знак».

Предполагается, что инвестиции дадут дополнительный толчок к развитию новых районов города. Все запланированные работы пройдут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что микрорайоне Урванцево построят ливневую канализацию за 144 миллиона рублей. Подробнее здесь.