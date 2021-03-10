Дело кирочанки, насмерть сбившей 20-летнюю девушку, направлено в Первомайский районный суд

Авария произошла на перекрестке улиц Володарского и Воровского в декабре 2020 года. Фото: vk.com/gibdd43

Женщина-водитель Mitsubishi Pajero, насмерть сбившая молодую кировчанку в декабре 2020 года, предстанет перед судом. В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, предусмотренное ч. 3 ст. 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Известно, что материалы направлены в Первомайский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу.

Напомним, на перекрестке улиц Володарского и Воровского в декабре 2020 года женщина-водитель Mitsubishi Pajero сбила 20-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Удар оказался слишком сильным для молодой кировчанки. Спасти ее не удалось - она скончалась до приезда «скорой». На 33-летнюю женщину-водителя заведено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы. По результатам медосвидетельствования, она была абсолютно трезва в момент аварии.