Жителя Даровского района лишили водительских прав из-за вредных пристрастий

В Кировской области мужчину, страдающего алкогольной зависимостью, лишили водительских прав. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области 50-летний житель Даровского района лишился водительских прав. Причиной тому послужила алкогольная зависимость мужчины. Он состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Управление автомобилем людьми страдающими алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией при отсутствии стойкой ремиссии запрещено законодательством РФ. Такие люди создают угрозу безопасному дорожному движению и могут причинить вред здоровью окружающих.

В связи с этим прокурор Даровского района подал в суд иск с требованием лишить мужчину водительских прав.

В суде с предложением ведомства согласились и вынесли соответствующий приговор. Однако он пока не вступил в силу.