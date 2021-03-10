Статистика по COVID-19 в Кировской области: за сутки коронавирусом заразились 107 жителей региона

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 1195 исследований на COVID-19. Фото: Алиса ТИТКО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 10 марта.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 107 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 167 человек. Общее количество умерших от коронавируса в нашем регионе увеличилось до 303.

На стационарном лечении сейчас находятся 2060 жителей области, у 1703 из них выявлен диагноз «коронавирус», у 1607 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 357 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 110 пациентов, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2803 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 1195 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошли 253 кировчанина.