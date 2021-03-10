Музей железной дороги закрыл дополнительный рейс до Кирово-Чепецка

Дополнительный рейс будет выполняться только по пятницам. Фото: vk.com/railwaymuseum

Со вторника, 9 марта, отменен регулярный дневной рейс поезда, курсирующего между Кирово-Чепецком и Каринторфом. Информация об этом появилась в группе «Музея Железной дороги».

Руководство музея вынуждено отменить рейс из-за нехватки кадров. По словам сотрудников учреждения, машинист принял решение уволиться из-за постоянных угроз со стороны жителей Каринторфа. Оказалось, что некоторые пассажиры недовольны скоростью, с которой идет поезд.

- Поезд идет по расписанию, график отправления и прибытия машинист обязан соблюдать за исключением форс-мажоров, - сообщили в группе музея. - Скорость движения на всех рейсах Каринской УЖД подобрана таким образом, чтобы гарантировать максимально безопасные перевозки.

На данный момент руководством учреждения приняло решение об отмене дополнительного рейса. Теперь он будет выполняться только по пятницам.

Расписание. Фото: vk.com/railwaymuseum

- Администрацией согласовано и выделяются дотации для осуществления пассажирских перевозок на пять рейсов в день, а данный 6-й рейс от ст. Техническая до рзд. Боево был введен на ежедневной основе в будни для жителей Каринторфа исключительно по доброй воле руководства «Музея Железной дороги», - сообщили в группе учреждения.

Возобновление рейса в ближайшее время не планируется в связи с отсутствием машинистов в Каринторфе.