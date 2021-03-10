Кировчане завоевали 12 медалей на соревнованиях по каратэ

Нашу область представляли десять спортсменов из Кирова и Яранска. Фото: vk.com/youthsport43

В прошедшие выходные в городе Новочебоксарске прошли Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ. Турнир собрал более 600 спортсменов из 25 регионов Российской Федерации.

Кировские каратисты показали отличные результаты и завоевали 12 медалей разного достоинства. Нашу область представляли десять спортсменов из Кирова и Яранска.

Подняться на высшую ступень пьедестала удалось четырем представителям нашего региона. Золотые медали получили 12-летняя Полина Ашихмина, Мирон Долгих, которому 13 лет, и два 16-летних юноши - Петр Огородников и Кирилл Шипицин.