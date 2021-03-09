Кировчанина обвинили в создании 23 фирм с подставными руководителями

Мужчина в течение года создавал фирмы через подставных лиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове вскоре предстанет перед судом предприимчивый махинатор, регистрировавший фирмы и организации с помощью подставных лиц. Следователи раскрыли более 20 подобных эпизода за короткую карьеру мошенника. Как сообщает ведомство, на днях кировчанину предъявили окончательное обвинение.

Напомним, на протяжении 2019-2020 годов мужчина создавал юрлица с помощью своих знакомых, приятелей и просто любителей легкой наживы. Свои паспортные данные ему охотно предоставляли за небольшое вознаграждение. Разумеется, никто на самом деле управлять никакими организациями не собирался.

Как в офисе обвиняемого, так и в домах некоторых из подставных директоров провели обыски. Также сотрудники ведомства заполучили необходимые материалы из «интересующих следствие организаций» в разных регионах страны. Недавно кировчанину предъявили окончательное обвинение в незаконном создании юрлица через подставных лиц и покушении на таковое. Всего мошенник успел провести 23 таких аферы. По крайней мере, именно столько эпизодов выявили следователи. Теперь злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы - как минимум, только по первой статье.