Жители Первомайского района смогут бесплатно привить домашних животных от бешенства

Питомцев будут прививать бесплатно при условии их идентификации. Фото: Алексей ФОКИН

Кировчане смогут привить своих домашних питомцев от бешенства. В частном секторе Первомайского района с 16 по 19 марта организуют вакцинацию собак и кошек. Информацию об этом сообщает горадминистрация.

Прививать животных будут бесплатно, однако только при условии, что они будут идентифицированы. В противном случае специалисты могут провести чипирование (310 рублей) либо выдать бирку на ошейник (11 рублей) для зверька, и лишь тогда вакцинировать его от болезни.

Подробный график вакцинации с 16 по 19 марта можно посмотреть на картинке ниже.