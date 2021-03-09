В Кировской области пытаются обанкротить производителя матрешек

Заявителем выступила Федеральная налоговая служба России. Фото: kirov.arbitr.ru

Федеральная налоговая служба России подала в Арбитражный суд Кировской области иск о признании ЗАО «Сувенир» банкротом, сообщается на сайте информационной системы «Электронное правосудие».

Известно, что сумма исковых требований составляет 2 миллиона 455 тысяч рублей. Отметим, что ЗАО «Сувенир» занимается производством матрешек. По данным выписки ЕГРЮЛ, организация была зарегистрирована в 1995 году, в 2019 году численность работников составляла 83 человека. Генеральным директором с июля 2020 года числится Коллинсон Гарри Крэйг. В настоящее время сайт компании не работает.

Ранее прокуратура сообщала, что на предприятии были выявлены долги по заработной плате на сумму более 10 миллионов рублей.