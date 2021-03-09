Из бюджета Кировской области на поддержку социально значимых инициатив выделят 7 млн рублей

Из бюджета Кировской области потратят 7 млн рублей на поддержку социально ориентированных НКО. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В прошлом году, по поручению губернатора региона Игоря Васильева, возродился проект по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. В 2021 для этих целей из областного бюджета выделят 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Кировской области.

Кроме того, для большего развития данной инициативы, региональное правительство подало заявку на дополнительное софинансирование в Фонд президентских грантов. Помощь от которого составит также 7 млн рублей. Ее одобрили 5 марта текущего года.

До конца апреля будут подготовлены все необходимые документы. В конце мая 2021 года планируется заключить с фондом договор на предоставление гранта.

Конкурсы на получение президентских грантов находятся на особом контроле представителей общественной палаты Кировской области.

- Это своеобразная «визитная карточка» кировских НКО на федеральном уровне. Для нас важно, чтобы местные проекты были качественно подготовлены и впоследствии успешно реализованы. На сегодняшний день конкурс Фонда президентских грантов для кировчан является достаточно удачным, так как выигрывает практически каждая четвертая из поданных заявок, - отметила председатель общественной палаты Наталья Шедько.