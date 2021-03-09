В Кирове в 2021 году продолжится активная реализация проекта ППМИ. Фото:admkirov.ru.

В Кирове широко реализуется программа помощи местных инициатив. Об этом сообщили в администрации города.

Так, победителю конкурсных отборов ППМИ ТОС «Вятские улочки» в 2017 году заасфальтировали дороги по улице Рождественской и частично по улице Воскресенской. А в 2019 году удалось отремонтировать дорогу по улице Покровской и завершить ремонт проезжей части улицы Воскресенской.

Инициативная группа местных жителей проделала большую работу по подготовке соответствующих документов для участия в конкурсном отборе ППМИ-2020. Благодаря их активности ремонт дорожного участка от дома № 23 до дома № 39 по улице Российской включен в перечень объектов ППМИ и будет реализован в 2021 году.

Завершить ремонт и благоустройство дорог в границах ТОС «Вятские улочки» планируется в 2022 году. За это же время полностью завершат асфальтирование Воскресенской улицы.

Отметим, что за 2021 год благодаря поддержке местных инициатив в нашем городе запланирована реализация 27 проектов местных жителей.