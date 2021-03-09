Девять лет обмана: в Слободском районе осудят отца и сына за мошенничество в особо крупном размере

Скоро мошенникам предстоит предстать перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суд ушло уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере. За незаконное обогащение за чужой счет отвечать будут два жителя Слободского района - отец и сын. Информацию передает областная прокуратура.

На протяжении девяти лет, с января 2010 по август 2019 года, родственники заключали договора на возведение частных жилых домов с жителями деревни Баташи. При этом, конечно, никакой стройкой и не пахло. Всего удалось обмануть тринадцать человек, обогатившись таким образом на 5,7 миллиона рублей.

Помимо этого, старший родственник «работал» и в одиночку. Так, 58-летний мужчина уговорил одного из пострадавших дать ему в долг весьма крупную сумму денег, пообещав вернуть ее позже с процентами. Естественно, что своих средств заемщик так и не дождался, а в кармане злоумышленника осели 1,2 миллиона рублей.

На его же совести еще одно преступление. Так, на мужчину оформили земельный участок по договору дарения, однако мошенник убедил сделать его собственником участка - якобы для ускорения продажи. Материальный ущерб составил 1,3 миллиона рублей.

На родственников завели уголовное дело по статье «мошенничество группой лиц по предварительному сговору», а на отца навесили еще одну статью, одиночную, за «особо крупный размер». На время расследования их имущество арестовали, дабы возместить ущерб пострадавшим, и общая стоимость превысила 8,2 миллиона рублей.

Сейчас материалы дела вместе с обвинительным заключением отправлены в суд. Мошенникам грозит как минимум до десяти лет лишения свободы только за аферу со строительством домов.