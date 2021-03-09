В 2021 году в Лузе завершится благоустройство парка на улице Добролюбова

Работы по благоустройству парка в рамках регионального проекта начались еще в 2018 году. Фото: kirovreg.ru

В 2021 году в городе Лузе планируют завершить благоустройства парка на улице Добролюбова. В пресс-службе правительства сообщили, что работы, начавшиеся еще в 2018 году, были распределены на четыре этапа.

- В 2021 году работы по благоустройству парка продолжатся, - рассказали в министерстве энергетики и ЖКХ. - Планируется построить площадки для катания на скейтах, установить спортивные тренажеры и теннисные столы, качели и две трибуны для зрителей.

В 2018 году произведено обустройство главной пешеходной дорожки по центральной аллее парка. Фото: kirovreg.ru

За минувшие годы на территории парка провели работы по расчистке от зарослей, обновили тротуары, установили скамейки и видеонаблюдение, а также обустроили площадку для сбора ТКО. Кроме того, в 2020 году завершилось строительство спортивной площадки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте