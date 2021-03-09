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В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за аномальных холодов

В регионе вновь ожидается температура воздуха ниже климатической нормы
Софья Михерская
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В Кирове и области вновь ожидается аномально холодная погода.

В Кирове и области вновь ожидается аномально холодная погода.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области вновь ожидаются морозы не по сезону. Региональное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение об аномально холодной погоде на ближайшие дни.

Как сообщает Кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, похолодание пройдет в период с 9 по 13 марта. Так, местами по области и даже в ее центре ожидаются морозы на семь и более градусов ниже климатической нормы (которая равна -6...-8 градусов). Информацию уже направили руководителям служб жизнеобеспечения и главам районов.

Напомним, что по прогнозу на текущей неделе кировчан вновь ожидают температурные качели, а также снегопады и сильный ветер. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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