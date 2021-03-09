Жители Кировской области хранят в банках более 150 млрд рублей

Средства на расчетных счетах организаций составляют 23,6 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Кировской области стали чаще хранить свои сбережения в банках. Общая сумма вкладов на 1 января 2021 года составила более 208 млрд рублей. Об этом сообщает Отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Вклады граждан по-прежнему составляют основную часть. На депозитах кировчане хранят 150,8 млрд рублей. Это на 5,9% больше, чем годом ранее. Бизнес держит в банках 57,4 млрд рублей, а индивидуальные предприниматели - 10,2 млрд рублей. Средства на расчетных счетах организаций составляют 23,6 млрд рублей. Остатки на депозитных счетах юридических лиц 23,6 млрд рублей.

- Положительная динамика свидетельствует о сохраняющемся интересе жителей региона к вкладам, - прокомментировал управляющий Отделением Киров Волго-Вятского ГУ Банка России Сергей Крюков. - Доверие к этому банковскому продукту поддерживает действующая в России система страхования вкладов.