В Кировской области 32% семей могут купить квартиру в ипотеку

Объем кредита рассчитывался исходя из стоимости типовой квартиры площадью 60 кв. метров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области в 2020 году доля семей, которые могут позволить купить квартиру в ипотеку, достигла 32%. Наш регион находится на 41 месте по доступности данного вида кредитования, следует из исследования аналитиков «РИА Рейтинг».

Объем кредита рассчитывался исходя из стоимости типовой квартиры площадью 60 кв. метров при первоначальном взносе в 30%. В качестве же индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность платить ежемесячно по ипотеке и осуществлять повседневные расходы.

Лидерские позиции сохранили Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и ХМАО. Жители этих регионов имеют больше возможностей для приобретения квартиры в ипотеку из-за относительно высокой заработной платы, а также за счет невысоких средних цен на жилье.

На последних местах рейтинга оказались республики Северного Кавказа, среди которых Дагестан, Чечня и Ингушетия.

Отметим, что за год Кировская область смогла сохранить в рейтинге 41 место. Кроме того, в регионе на 1,6% увеличилась доля семей, которые способны приобрети квартиру в ипотеку. Этому способствовала программа льготного кредитования, а также рекордно низкая ставка по рефинансированию.